Kikuchi coule les Jays

Les Blue Jays de Toronto n’ont jamais été en mesure de se remettre d’un départ désastreux du lanceur Yusei Kikuchi, samedi à Milwaukee, eux qui ont finalement baissé pavillon 5 à 4.

L’artilleur des visiteurs a accordé un point aux favoris de la foule dès la première manche, mais a été en mesure de se sortir du trouble par la suite, lui qui leur avait permis de remplir les buts.

En deuxième manche, une erreur de Bo Bichette et un mauvais lancer de Kikuchi ont permis à Keston Hiura d’atteindre le troisième coussin, lui qui a ensuite complété son tour des sentiers à l’aide d’un simple de Willy Adames. Andrew McCutchen, le frappeur suivant, a expédié l’une des offrandes du lanceur à l’extérieur des limites du terrain.

Kikuchi a finalement été retiré par le gérant Charlie Montoyo après avoir offert une autre longue balle au premier frappeur de la troisième manche pour les Brewers. Il aura finalement été sur la butte pendant deux manches, permettant les cinq points adverses, dont deux mérités, sur six coups sûrs et un but sur balles.

Rien ne va pour l’athlète de 31 ans durant le mois de juin, lui qui a seulement préservé une moyenne de points mérités de 9,45. Cette moyenne est maintenant à 5,08 en 2022.

Tentative de remontée

La seule formation canadienne du baseball majeur ne s’est pas laissé abattre malgré le retard de cinq points.

Un circuit solo de Matt Chapman et un roulant productif de Cavan Biggio ont d’abord permis de réuire l’écart à trois points, en cinquième manche. Au huitième tour au bâton, Bichette a lui aussi réussi une longue balle en solo.

En neuvième manche, tout semblait perdu après que le lanceur Josh Hader ait enregistré les deux premiers retraits, mais Matt Chapman a redonné espoir aux siens à l’aide d’un double, avant de compléter son tour des sentiers à la suite d’un simple de Lourdes Gurriel fils. Gabriel Moreno s’est toutefois compromis par la suite.

Les Jays complèteront cette série de trois matchs dimanche, avant de revenir au nord de la frontière canado-américaine pour en amorcer une autre contre les Red Sox de Boston.