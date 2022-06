Kevin Owens, confirmé pour le Comiccon de Montréal

Publié aujourd'hui à 12h38

Mis à jouraujourd'hui à 12h38

Pour la première fois depuis qu’il est à la WWE, le lutteur québécois Kevin Owens fera une séance de signatures et de photos au Québec.

En effet, nous avons appris ce matin que Kevin Owens, de son vrai nom Kevin Steen, sera au Comiccon de Montréal, samedi le 9 juillet prochain, au Palais des congrès.

« Ce sera vraiment cool de pouvoir rencontrer les amateurs qui m’ont supporté bien avant mon temps à la WWE et depuis que je suis à la WWE, a dit Kevin Owens, dans un entretien exclusif avec TVA Sports. Et ça fait longtemps que j’entends le monde dire que ça serait le fun de pouvoir me rencontrer à un événement comme ça. Alors je suis vraiment content de pouvoir dire qu’enfin ça se concrétise et j’ai bien hâte au 9 juillet. »

Si l’attente s’est faite aussi longue pour le natif de Marieville, qui a fait ses débuts à la WWE en 2014, c’est que la WWE ne permettait pas à ses lutteurs et lutteuses de faire ce genre d’événement. Toutefois, depuis quelque temps, ils ont maintenant le droit pourvu que la WWE et l’organisation de l’événement s’entendent sur les détails et le prix à payer pour la personne en question.

C’est donc une occasion en or pour les amateurs de lutte, plus particulièrement ceux et celles de Kevin Owens, de venir le rencontrer. En plus de signer des autographes et de prendre des photos, une séance de questions est également prévue.

Une longue association entre le Comiccon et la lutte

Il ne s’agit pas du premier lutteur à fouler le plancher du Comiccon à Montréal. La liste est même assez impressionnante.

Le tout premier lutteur à avoir été invité est l’ancienne vedette de Lutte Internationale, de la WWE et de la WCW, Rick Martel, en 2011. Depuis, la liste inclue des personnes telles que Kevin Nash, Maryse, Mick Foley, Bret Hart, Chris Jericho, 2 Cold Scorpio, Jake « The Snake » Roberts, Victoria, Hulk Hogan, Jimmy Hart, Trish Stratus, Lita, Jacques Rougeau, Ron Simmons, Honky Tonk Man, de même que les regrettés Pat Patterson, Mean Gene Okerlund et Road Warrior Animal.

« La lutte est devenue une partie intégrante de la culture populaire que célèbre Comiccon, indique le coordonnateur pour les invités du monde de la lutte du Comiccon de Montréal, Bertrand Hébert. Dans le cas des lutteurs et des lutteuses, ce sont oui, des personnages, mais ce sont aussi de vraies personnes. Alors les gens ont la possibilité de voir ces superhéros en chair et en os », ajoute celui qui est aussi auteur et historien.

L’événement attire en moyenne plus de 50 000 spectateurs. Et puisque ce sera le premier événement depuis la pandémie, la demande pour les billets est forte à deux semaines de l’événement.

Le Comiccon de Montréal aura lieu du 8 au 10 juillet 2022 au Palais des Congrès. Parmi les invités, mentionnons Bonnie Wright et Matthew Lewis des films Harry Potter, Dave Foley de Kids in the hall, Malcolm McDowell du film culte Orange Mécanique, de même que l’actrice québécoise Catherine Brunet.

Les heures pour tous les invités, incluant Kevin Owens, ne seront connues que sept à dix jours à l’avance.

Pour plus de détails, veuillez consulter le https://www.montrealcomiccon.com/fr/