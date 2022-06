Coupe Memorial: William Dufour envoie les Sea Dogs en finale

Une impressionnante remontée orchestrée par une brillante performance de l’attaquant William Dufour a permis aux Sea Dogs de Saint John, les hôtes de la Coupe Memorial, de se qualifier directement en finale de la prestigieuse compétition, samedi au TD Station, grâce à une victoire de 5 à 3 contre les Cataractes de Shawinigan.

En vertu de deux victoires en temps réglementaire et une défaite en prolongation, les favoris de la foule ont conclu au premier rang de la phase de groupe. En finale, mercredi, ils affronteront les vainqueurs de la demi-finale, qui aura lieu lundi entre les Cataractes et les Bulldogs de Hamilton, champions de la Ligue de l’Ontario, qui ont respectivement terminé deuxième et troisième du groupe. Les Oil Kings d’Edmonton ont pour leur part conclu au dernier rang et sont éliminés.

Dans le duel du jour, les Cataractes semblaient en voie d’accéder à la finale, eux qui menaient 3 à 0 après 20 minutes de jeu. Les Sea Dogs, et surtout Dufour, n’avaient toutefois pas dit leur dernier mot.

L’attaquant, deuxième meilleur marqueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en saison régulière, a d’abord réussi un tour du chapeau naturel au deuxième engagement. À peine plus de deux minutes s’étaient écoulées en deuxième période quand il a touché la cible une première fois. Puis, 21 secondes plus tard, il a réduit l’écart à un seul filet. Il a complété son fait d’armes avant la mi-période.

Dufour n’a pas fini sa soirée là, lui qui a inscrit un quatrième filet en début de troisième période. Il compte ainsi six filets en trois matchs depuis le début de la compétition.

Jérémie Poirier a réussi l’autre filet des vainqueurs. Loris Rafanomezantsoa, Olivier Nadeau et William Veillette ont obtenu les réussites des Cataractes dans la défaite.