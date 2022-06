Avalanche: confiance en Kuemper

Darcy Kuemper marche tranquillement en traînant une valise à roulettes et il salue un employé de l’aéroport Signature Flight Support. Il a un gros sourire sur le visage.

À la veille de ce sixième match de la finale de la Coupe Stanley, Kuemper garde probablement la même routine que celle d’un mercredi matin du mois d’octobre où il s’apprête à partir pour Dallas.

Mais là, la destination n’est pas la même. Et l’enjeu n’a rien de semblable. Kuemper et ses coéquipiers de l’Avalanche se retrouvaient à quelques minutes d’un départ pour Tampa, où la coupe Stanley sera encore une fois dans l’édifice.

À 32 ans, le gardien originaire de la Saskatchewan a assez d’expérience pour oublier un mauvais match. Jared Bednar a qualifié son départ de «ok» dans ce revers de 3 à 2 contre le Lightning.

Si Bednar avait choisi d’y aller d’une réponse sèche et honnête pour décrire la performance de son gardien numéro un après une défaite à la maison, l’entraîneur en chef de l’Avalanche a opté pour un peu plus de diplomatie avant la sixième rencontre.

Toujours calme

Questionné à savoir s’il avait toujours confiance en lui, l’homme de 50 ans a évité une possible controverse sur l’identité de son gardien pour le prochain match.

«Oui, ma confiance est élevée, a-t-il dit. Il nous a amenés jusqu’ici. Nous sommes en finale de la Coupe Stanley et nous avons une avance de 3 à 2. J’ai vu ce qu’il pouvait faire lors du deuxième match à Tampa. Pour battre une équipe comme le Lightning, vous avez besoin d’une solide performance de tous vos joueurs. Il a accordé un mauvais but lors du dernier match sur le premier filet. Mais nous avions trouvé une façon de revenir dans cette rencontre. Tout le monde doit se préparer à jouer un meilleur match. Je me répète, mais notre niveau de confiance envers Darcy est élevé. C’était le cas toute l’année et ça ne changera pas maintenant.»

«Darcy reste bien calme, a renchéri le défenseur Josh Manson. C’est une grande qualité pour un gardien. Il sait qu’il peut sortir une grosse performance, il a confiance en ses moyens. Et nous avons aussi confiance en lui.»

♦ Blessé à une main et absent des trois derniers matchs de la finale, l’ailier Andre Burakovsky a fait le voyage en direction de Tampa. Bednar a dit qu’il représentait une option pour le sixième match, mais qu’il était toujours évalué sur une base quotidienne.