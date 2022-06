Une rapide promotion en MLS pour un Québécois

C’est arrivé plus tôt qu’il s’y attendait lui-même, mais le Québécois Mohamed Farsi peut maintenant se targuer d’avoir disputé ses premières minutes en Major League Soccer (MLS), samedi dernier, avec le Crew de Columbus.

Le défenseur droit est entré dans les arrêts de jeu du match contre Charlotte FC avec l’objectif d’aider son équipe à briser une égalité de 1 à 1 à domicile. Le Montréalais de 22 ans n’était aucunement nerveux de franchir cette nouvelle étape dans sa carrière, qui a pris la vitesse grand V dernièrement.

«Quand je suis entré sur le terrain, je n’étais vraiment pas stressé. J’étais vraiment excité, j’avais hâte d’aller sur le terrain et de toucher le ballon. Je suis entré pour aider l’équipe à marquer un but», a-t-il raconté en entrevue.

Farsi évolue habituellement avec le Crew 2, le club-école de la formation de l’Ohio en MLS Next Pro. Son rappel par Caleb Porter a été une surprise, mais l’entraîneur-chef l’avait averti qu’il pourrait faire appel à ses services contre Charlotte.

«Pour être honnête, je ne pensais pas être appelé au mois de juin pour jouer mon premier match. Je pensais que ça allait se faire un peu plus tard, a-t-il avoué. Je suis content, ça veut dire que mon travail est récompensé.»

Une chose à la fois

Pour avoir travaillé, Farsi a travaillé. En 2020, il a gagné son pari en rejoignant le Cavalry FC, dans la Première Ligue canadienne, après un passage en Algérie. Il a gravi les échelons un à un et se retrouve maintenant avec le Crew 2, une équipe qui trône au sommet du classement en MLS Next Pro.

«Individuellement, je pense aussi que ça va bien. J’ai six passes décisives. En tant que défenseur droit, je crois que c’est une très bonne statistique, en considérant que je ne prends pas les coups de pied arrêtés ou les corners», a analysé le jeune homme.

Le défenseur n’est que le deuxième Québécois à jouer en MLS à l’extérieur du CF Montréal cette saison. L’autre est le gardien du Los Angeles FC Maxime Crépeau, qui a été formé par l’Académie du Bleu-Blanc-Noir.

Farsi n’y pense pas encore. Il s’entraînait déjà un peu avec l’équipe première, qui pourrait requérir ses services à nouveau prochainement. Le produit de l’AS Blainville y va une journée à la fois.

«Je ne m’en rends pas contre parce que je n’ai pas de contrat MLS. Je suis content d’avoir ce parcours-là, parce que ça montre aux autres personnes de Montréal que tout est possible. Même si tu es un joueur étranger aux États-Unis, si tu as du talent et que tu travailles fort, tu peux réussir», a mentionné Farsi, qui a reçu les félicitations de tout son entourage, dont quelques joueurs du CF Montréal.

«Ils sont extrêmement fiers, et c’est ça qui me fait le plus plaisir, la fierté des miens. Ça fait chaud au cœur», a-t-il fait savoir.