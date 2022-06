Tellez reconnaissant envers les Blue Jays

Le joueur de premier coussin Rowdy Tellez n’est peut-être plus un membre des Blue Jays depuis plus d’un an, mais il est toujours aussi reconnaissant de ce que lui a offert l’organisation torontoise.

«Ce n’est pas un endroit de travail, si vous comprenez ce que je veux dire? C’était plus devenu un domicile», a lancé Tellez, dont les propos ont été repris par le «Milwaukee Journal Sentinel» jeudi.

C’est d’ailleurs avec la seule formation canadienne du baseball majeur que l’athlète de 27 ans a entamé sa carrière professionnelle, en 2013. Il a toutefois été transigé en juillet 2021, après huit années au sein de l’organisation, aux Brewers de Milwaukee. L’équipe du Wisconsin accueillera les Blue Jays pour une série de trois matchs de vendredi à dimanche.

L’arrivée en force de Vladimir Guerrero fils au sein de la formation, déplacé au premier coussin à temps plein la saison dernière, a joué un rôle important dans la décision des «Geais bleus».

«Ils auraient facilement pu me dire : "Hey, on te renvoie dans les ligues mineures", a indiqué le principal intéressé. Il y avait plusieurs options à ce point-ci et ils auraient pu faire ça. Mais nous nous sommes parlé et nous voulions une solution qui bénéficierait à tout le monde. Nous avons pu en arriver à cette résolution, qui m’a envoyé ici [à Milwaukee]. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant.»

Du bon de chaque côté

Les Blue Jays ne doivent pas regretter leur décision, puisqu’à sa première campagne au premier coussin, Guerrero fils a su s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs des ligues majeures. Il a dominé la Ligue américaine et même le circuit Manfred en entier dans plusieurs catégories offensives en 2021, dont les circuits (48) et les points marqués (123).

«Il y a plusieurs petites choses, mes coéquipiers [entre autres], j’ai adoré mon temps à Toronto, a ajouté le natif de la Californie. Tout le monde aimerait passer toute sa carrière à un endroit, mais malheureusement [pour moi], ils ont un gars qui est dans la conversation pour le meilleur joueur de premier but et mon temps était venu, alors je ne peux pas les remercier assez. Ils m’ont permis de faire mes débuts dans le baseball majeur.»

À sa première saison complète avec les Brewers, Tellez semble d’ailleurs avoir trouvé sa niche, lui qui affiche déjà 11 circuits au compteur, ainsi qu’une moyenne au bâton de ,249, en plus d’avoir produit 41 points.