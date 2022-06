Aller de l’avant en retenant la leçon torontoise

Le CF Montréal, rossé 4-0 par Toronto mercredi dernier en Championnat canadien, n’a pas eu à maugréer longtemps au sujet de cette défaite étant donné qu’un duel contre Charlotte attend le club dès samedi soir, au Stade Saputo.

Nancy estime que malgré le changement d’entraîneur survenu depuis le premier affrontement entre les deux équipes en mai dernier, Charlotte n’a pas énormément modifié sa façon de jouer.

«Ils essaient de ressortir de derrière, trouver de la vitesse devant, pas trop de changements particuliers», a-t-il observé en point de presse, vendredi, révélant du même coup qu’il en était déjà à se préparer pour eux dans les heures suivant la défaite à Toronto.

Estimant même que l’équipe n’avait pas trop mal joué contre Toronto, Nancy a avoué qu’il devait mieux faire comprendre à ses joueurs ce que représente ce genre du duel contre le rival historique du club.

«On rejoue Toronto dans quelques semaines, donc j'ai envie qu’ils s'améliorent sur la reconnaissance d'un match qui est particulier», a-t-il expliqué.

«On va se concentrer sur ce match-là (contre Charlotte) et après, quand on rejouera Toronto, j’aurai des outils pour que les gars comprennent mieux ce que c'est que de jouer contre Toronto», a-t-il également mentionné.

L’entraîneur a aussi souligné qu’à ce point-ci de la saison, les autres équipes de la ligue se sont ajustées au style qui a donné du succès au club montréalais en 2022.

«Les équipes nous connaissent et maintenant ils mettent 15 joueurs au milieu du terrain», a-t-il indiqué en souriant.

«Mais ce qu'on fait au milieu du terrain, on peut le faire sur les côtés (...) on doit être une équipe imprévisible et là, on est trop prévisibles», a ajouté Nancy.

Nancy a aussi offert une mise à jour sur l’état du milieu offensif Djordje Mihailovic, qui est touché au genou et dont l’absence se fait durement ressentir jusqu’ici.

«Il est dans les clous, dans la bonne trajectoire, il a commencé à courir hier, c'est bon signe, il est super motivé et il sent qu'il peut être en avance», a-t-il expliqué, précisant ensuite que le club n’a pas l’intention de le pousser à effectuer un retour hâtif pour autant.

