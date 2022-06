Chris Kreider opéré à un poignet

L’attaquant des Rangers de New York Chris Kreider a été opéré à un poignet vendredi.

Le joueur de 31 ans est passé sous le bistouri afin de retirer un petit fragment d’os dans son poignet. L’intervention chirurgicale a été effectuée avec succès à l’Hospital for Special Surgery de New York et Kreider sera sur le carreau pour une période de deux à quatre semaines.

L’ailier gauche n’a pas paru trop affecté par sa blessure en séries éliminatoires, lui qui a amassé 16 points, dont 10 buts, en 20 matchs du calendrier printanier. Les Rangers se sont inclinés en six matchs en finale de l’Association de l’Est face au Lightning de Tampa Bay.

L’Américain a également connu sa meilleure saison régulière en carrière avec des récoltes de 52 filets et 77 points.