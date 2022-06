Championnat du monde de water-polo : Les Canadiennes s'inclinent

Quatre buts marqués sans riposte par les Hongroises lors du troisième quart ont mené les joueuses canadiennes à une défaite de 11-7 vendredi, aux Championnats du monde de water-polo.

Devant des gradins remplis à Budapest, la formation canadienne était en quête d’une deuxième victoire après celle de 22-2 signée face à la Colombie, deux jours plus tôt.

Elle a eu droit à plus d’adversité vendredi et tirait de l’arrière par un point à la mi-temps. Axelle Crevier a marqué avec moins d’une minute à jouer au deuxième engagement pour porter le pointage à 5-4 en faveur des joueuses locales.

Les choses se sont ensuite gâtées pour les protégées de l’entraîneur-chef David Paradelo. Leurs adversaires ont rapidement accentué leur avance à 9-4, puis ont ajouté un dixième but au début du quatrième quart. Les Canadiennes ont réduit l’écart à 10-7 par la suite, mais les représentantes de la Hongrie ont fait 11-7 en fin de rencontre.

Hayley McKelvey a été la meilleure marqueuse du Canada avec 3 buts. Axelle Crevier en a inscrit deux, tandis que Verica Bakoc et Kyra Christman ont marqué une fois chacune.

Le Canada reprendra l’action lundi face aux Pays-Bas.

Notons que la formation masculine de l’unifolié s’est retirée des Championnats du monde de la FINA.

«Cette décision a été prise afin d'assurer et de préserver la santé, la sécurité et le bien-être des participants à court et à long terme, ce qui demeure toujours la priorité absolue de Water Polo Canada», peut-on lire dans un communiqué de la fédération canadienne.

Le match opposant les Canadiens aux Italiens avait été annulé mardi.

Nicolas Constantin-Bicari, Reuel D’Souza, Jérémie Blanchard, Jérémie Côté, Aleksa Gardijan et Aria Soleimanipak étaient les Québécois présents à Budapest.