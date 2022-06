Blue Jays : une autre excellente sortie d’Alek Manoah

Pour une énième fois cette saison, le lanceur des Blue Jays de Toronto Alek Manoah a fait rager ses adversaires et permis aux siens d’obtenir la victoire.

Vendredi, au American Family Field, l’unique formation canadienne de baseball majeur a défait les Brewers de Milwaukee au compte de 9 à 4.

Le partant a donné deux petits points sur cinq frappes en lieu sûr, et ce, en six manches et deux tiers de boulot. Manoah (9-2) a également passé six rivaux dans la mitaine.

Malgré une récolte de deux points en neuvième manche aux dépens du releveur Jeremy Beasley, les favoris de la foule n’ont pas eu d’autre choix que de s’avouer vaincu dans ce premier match d’une série de trois entre les deux équipes.

Offensivement, les Blue Jays ont ouvert la machine avec cinq points produits en deuxième manche. Matt Chapman a notamment poussé trois de ses comparses à la plaque avec un double. Plus tard dans l’affrontement, Cavan Biggio et Alejandro Kirk ont étiré les bras. Il s’agissait respectivement de leur deuxième et neuvième circuit de la présente campagne.

Le revers a été encaissé par Adrian Houser (4-8). En six manches de travail, il a permis cinq points mérités sur neuf coups sûrs. Par ailleurs, Tyrone Taylor a profité des derniers moments de Manoah au monticule pour expulser la balle l’autre côté de la clôture.

Un instructeur des Blue Jays suspendu

Plus tôt en journée, l’entraîneur des frappeurs des Blue Jays, Guillermo Martinez, a été suspendu pour cinq rencontres par le baseball majeur.

L’homme de 37 ans a reçu cette sanction pour un geste qu’il a posé avant l’affrontement de mercredi contre les White Sox à Chicago. Lors de la remise aux officiels de la formation de son club, Martinez a livré le fond de sa pensée à l’arbitre et il a été expulsé de la partie, avant même que celle-ci ne commence.

L’instructeur des Jays a exprimé sa frustration concernant le match de la veille, où l’arbitre Doug Eddings a multiplié les mauvaises décisions.

Les ligues majeures ont jugé que Martinez était entré en «contact» avec l’officiel et qu’il avait fait preuve d’une «conduite antisportive». L’entraîneur a également reçu une amende, dont le montant n’a pas été dévoilé.