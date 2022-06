Un autre Manning s’approche de la NFL

Neveu des anciens quarts-arrière Peyton et Eli Manning, le jeune pivot de 18 ans Arch Manning a annoncé jeudi qu’il se joindra aux Longhorns de l’université Texas en prévision de la saison 2023 de la NCAA.

Le principal concerné était l’objet de la convoitise des Bulldogs de Georgia et du Crimson Tide de l’Alabama, mais a choisi les Longhorns, qui ont présenté un dossier de 5-7 l'an dernier.

Arch Manning a récolté pas moins de 6307 verges et 81 touchés par la voie aérienne, ainsi que 19 majeurs au sol, avec l’équipe scolaire du Isidore Newman High School, à La Nouvelle-Orléans, au cours de ses trois campagnes à cette institution. Selon le site spécialisé 247Sports.com, qui analyse les performances des meilleurs espoirs du football américain, le jeune prodige possède non seulement «tous les attributs physiques requis à la position de quart», mais mise sur «une intuition exceptionnelle et une prise de conscience montrant qu’il a la capacité de diriger et de disputer un match de très haut niveau».

Les Longhorns ont reçu Manning la fin de semaine dernière et leur entraîneur-chef Steve Sarkisian espère attirer de gros noms afin d’améliorer son groupe de joueurs. L’ailier rapproché Jahleel Billingsley est au nombre des athlètes qui se sont laissés tenter par l’aventure texane.

L’an prochain, le fils de l’ex-receveur de passes Cooper Manning risque de batailler fort pour le poste de pivot numéro 1 en raison de la présence de Quinn Ewers et de Maalik Murphy dans la formation. Ewers devrait être en principe le partant régulier en 2022.