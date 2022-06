Bennedict Mathurin repêché par les Pacers

Jamais un Québécois n’avait été repêché aussi tôt dans la NBA : Bennedict Mathurin a été sélectionné au sixième rang par les Pacers de l’Indiana, jeudi soir, au Barclays Center de Brooklyn.

Âgé de 20 ans, le jeune homme originaire de l’arrondissement de Montréal-Nord savoure pleinement son rêve, devenant du même coup une source d’inspiration pour plusieurs Québécois souhaitant suivre ses traces. En grimpant sur la scène pour enfiler la casquette des Pacers, Mathurin est apparu émotif, mais souriant.

«D’être le Québécois le plus tôt repêché, c’est vraiment cool pour être honnête, a-t-il notamment commenté, après sa sélection. Je trouve que ça ouvre des portes. Les yeux sont maintenant tournés vers Montréal. Ça ouvre une porte pour les jeunes et ceux qui viendront après moi.»

Avant Mathurin, Chris Duarte, sélectionné 13e par les Pacers de l’Indiana en 2021, représentait le joueur associé au Québec ayant été repêché le plus tôt dans la NBA, devant Bill Wennington, jadis appelé 16e par les Mavericks de Dallas en 1985.

«Je vais apporter mon cœur aux Pacers, je suis reconnaissant et suffisamment chanceux qu’ils m’aient repêché», a par ailleurs affirmé Mathurin.

Hommage à son frère

Avant même de connaître l’identité de l’équipe devant le sélectionner en soirée, le Québécois avait fait tourner des têtes sur le tapis rouge. Pour ce grand jour, Mathurin a revêtu un spectaculaire habit rouge et noir avec un pendentif portant la mention «DomixWorld» afin de rendre hommage à son frère Dominique, décédé il y a sept ans à la suite d’un accident de vélo. Après sa sélection, il a d’ailleurs rapidement levé les yeux au ciel.

«Je suis ici, aujourd’hui, au nom de mon frère», a reconnu le Québécois.

Le Magic d’Orlando, qui détenait le premier choix, a pour sa part jeté son dévolu, non sans surprise, sur Paolo Banchero. Le Thunder d’Oklahoma City a suivi en appelant Chet Holmgren. Ces deux joueurs ont donc été préférés à Jabari Smith fils, qui a finalement été appelé au troisième rang par les Rockets de Houston.

Ont suivi dans l’ordre, avant Mathurin : Keegan Murray (Kings de Sacramento) et Jaden Ivey (Pistons de Detroit).

Deux Canadiens dans le top 7

Mathurin est devenu seulement le septième Canadien à être choisi dans le top 10 d’un repêchage de la NBA et l’Ontarien Shaedon Sharpe l’a immédiatement rejoint comme huitième lorsque les Trail Blazers l’ont appelé, au septième échelon du repêchage de jeudi. Tristan Thompson (4e par les Cavaliers de Cleveland en 2011), Anthony Bennett (1er par les Cavaliers de Cleveland en 2013), Andrew Wiggins (1er par les Cavaliers de Cleveland en 2014), Nik Stauskas (8e par les Kings de Sacramento en 2014), Jamal Murray (7e par les Nuggets de Denver en 2016) et RJ Barrett (3e par les Knicks de New York en 2019) avaient été les premiers à réussir l’exploit.

Produit des Wildcats de l’Université de l’Arizona, le Québécois s’était placé en bonne position pour le repêchage à la suite de sa plus récente saison dans la NCAA. En 37 matchs, il avait alors maintenu une moyenne de 17,7 points par rencontre. Il avait pris part au dernier tournoi du «March Madness» au cours duquel son club, après deux belles victoires, avait été surpris par Houston lors des huitièmes de finale.

- Avant de se joindre à l’Université de l’Arizona en 2020, Mathurin avait assuré son développement au Mexique, dès 2018, au sein d’une académie implantée par la NBA. Il est d’ailleurs devenu seulement le deuxième joueur issu de l’académie Latin America à être repêché après l’Australien Josh Giddey, du Thunder d’Oklahoma City, l’an dernier.