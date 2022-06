Une occasion à saisir pour Brian Harelimana

Le secondeur Brian Harelimana aura de grands souliers à chausser ce jeudi, contre les Roughriders de la Saskatchewan.

Le Québécois sera le partant à la place de Chris Ackie en défensive, puisque celui-ci est blessé.

«J’aime bien Brian. Il m’a impressionné l’an dernier et c’est un joueur intelligent. Il a de l’instinct et comprend le jeu. Il y aura des rotations à cette position, mais j’ai confiance en Harelimana», a déclaré l’entraîneur-chef Khari Jones après l’entraînement de mardi.

Le joueur de deuxième année a fait sa niche sur les unités spéciales en 2021, mais voit déjà beaucoup plus de terrain en défensive depuis le début de la présente campagne.

La semaine passée, contre les Argonauts à Toronto, il a notamment comblé la perte de Trey Watson. Ce dernier a été expulsé après avoir volontairement piétiné un rival. Harelimana a saisi l’occasion et ses entraîneurs étaient très satisfaits de la besogne qu’il a abattue.

«J’ai connu une bonne partie. Ils ont surtout aimé le fait que j’étais prêt. C’est important de connaître tes assignations quand tu arrives dans un match où tu n’es pas le partant et où tu es envoyé dans le feu de l’action.»

Des choses à améliorer

Depuis le début de la saison, la défensive des Alouettes (0-2) n’a pas été mauvaise, mais n’a pas non plus réussi à dominer ses adversaires.

«Nous avons beaucoup de choses à travailler, a analysé Harelimana. Nous trouvons que nous donnons trop de verges, nous aimerions créer plus de revirements et de sacs du quart. Nous pouvons encore plus aider l’équipe.»

C’est tout un défi qui attend les «Als» au Stade Percival-Molson, puisque l’attaque des Roughriders (2-0) a démontré de belles choses jusqu’à présent cette saison.

«Jason Maas, c’est un très bon coordonnateur offensif. Il use beaucoup les motions. Il court avec le ballon différemment des autres équipes. C’est moins de la zone et plus de puissance. Si nous sommes bien alignés, nous devrions connaître du succès», a affirmé le produit des Carabins de l’Université de Montréal.

- Dans la journée de mercredi, la LCF a décerné des amendes à Watson et au joueur de ligne défensive Mike Moore. Les représentants des Alouettes ont été punis pour des gestes qu’ils ont posés pendant la partie de la semaine dernière face aux «Argos».