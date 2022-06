Une grosse prise pour les Lions en défense

Les Lions de Trois-Rivières ont frappé un grand coup, mercredi, en concluant un accord avec le défenseur québécois Alex Breton, nommé défenseur par excellence de l’ECHL il y a deux ans.

En outre, l’arrière Francis Thibeault et l’attaquant Conner Chaulk ont également paraphé une entente avec le club affilié au Canadien de Montréal.

Breton effectuera un retour en Amérique du Nord après avoir passé deux saisons en Slovaquie. L’ancien des Olympiques de Gatineau a brillé avec les Americans d’Allen, en 2019-2020, totalisant 11 buts et 55 points en 61 parties avant de traverser l’Atlantique.

Il s’agit d’une prise importante pour le directeur général Marc-André Bergeron, qui n’a pas caché son bonheur dans une déclaration envoyée aux médias.

«Alex Breton est un défenseur québécois que nous souhaitions voir évoluer avec nous depuis maintenant deux ans. Il sera, sans aucun doute, un leader en défensive lors de la prochaine saison», s’est félicité l’ancien défenseur de la Ligue nationale.

Pour Thibeault, il s’agira d’un retour, puisqu’il a disputé six parties avec les Lions en 2021-2022, amassant un but et une aide. L’athlète originaire de Val D’Amour, au Nouveau-Brunswick, est âgé de 23 ans.

«Thibeault a très bien fait avec nous l’année dernière en appliquant de bonnes mises en échec, en plus d’appuyer notre attaque efficacement. Ces deux signatures viendront grandement solidifier notre brigade défensive», a ajouté Bergeron.

Chaulk, pour sa part, a évolué au niveau universitaire avec Regina, puis dans la ligue du Royaume-Uni, avec le Blaze de Coventry, en 2021-2022. Bergeron voit en lui un joueur de centre complet capable de gagner des mises au jeu importantes.

Ces noms s’ajoutent à ceux de Nicolas Larivière, Cedric Montminy, William Leblanc et Jonathan Joannette, qui ont tous accepté des contrats dans les récents jours.

«Nous sommes très fiers de ces trois acquisitions et de la direction que l’organisation prend à l’approche de ce début de saison», a conclu Bergeron.