Le Lightning pourra-t-il créer l’égalité?

Le Lightning pourrait de nouveau réaliser le tour de force de revenir d’un retard de 2-0 dans une série, ce soir à Tampa, lors du quatrième match de la finale de la Coupe Stanley qui l’oppose à l’Avalanche du Colorado.

La formation floridienne l’avait fait avec panache en finale de l’Est contre les Rangers de New York, remportant quatre matchs de suite pour clore le débat en six rencontres. Il semblait que ce serait plus difficile de le refaire en finale après que l’Avalanche l’eut emporté 7-0 lors de la deuxième rencontre, mais le Lightning a sévèrement remis les pendules à l’heure, lundi, en corrigeant le Colorado au compte de 6-2.

Après avoir évité de se retrouver dans les câbles, le Lightning peut de nouveau placer des coups de puissance. Mais pour gagner ce quatrième round du duel, il faudrait que l’attaquant Nikita Kucherov soit de la partie. Blessé par un coup du défenseur de l’Avalanche Devon Toews vers la fin du dernier match, le magicien russe est mal en point. Son entraîneur, Jon Cooper, a laissé entendre qu’il serait là ce soir, mais on ne sait jamais...

«Nous sommes encore dans le siège du conducteur», a cependant rappelé le vétéran défenseur de l’Avalanche Erik Johnson.

«Nous savions en arrivant ici que ce serait difficile de remporter les deux matchs», a-t-il ajouté.

Une des grandes questions, du côté de l’Avalanche, se trouve devant le filet : quel gardien sera envoyé dans la mêlée après que Darcy Kuemper eut été retiré du dernier match? Pavel Francouz sera-t-il l’homme de la situation? L’entraîneur Jared Bednar n’a pas voulu se commettre, mardi.

Toujours chez l’Avalanche, les attaquants Andrei Burakovsky et Nazem Kadri, qui sont blessés, ne sont pas encore prêts à revenir au jeu.