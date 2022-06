La Coupe Laver au Canada l’an prochain

La ville de Vancouver accueillera la Coupe Laver de tennis en 2023, car l’organisation a confirmé mercredi que les équipes Europe et Monde croiseront le fer au domicile des Canucks, le Rogers Arena.

Par ailleurs, la compétition retournera sur le Vieux-Continent l’année suivante, puisque Berlin recevra les deux formations au Mercedes-Benz Arena en 2024. Évidemment, le chef et président du conseil d’administration de la Coupe Laver, Steve Zacks, était très heureux du dénouement du processus de candidature.

«Nous sommes enchantés d’offrir la Coupe Laver à Vancouver, une ville magnifique reconnue pour tenir des événements sportifs d’envergure. Ce sera également notre première présence dans l’Ouest, a-t-il dit dans un communiqué. Les deux villes constituent des destinations exceptionnelles et progressives ayant des commodités incroyables et un héritage culturel riche, en plus d’une communauté de tennis forte.»

Cette année, l’O2 de Londres sera le théâtre de l’affrontement Europe-Monde du 23 au 25 septembre. Le Québécois Félix Auger-Aliassime est au nombre des joueurs déjà annoncés.

Pour Vancouver, les bonnes nouvelles s’accumulent, car le principal marché de la Colombie-Britannique sera l’une des deux villes canadiennes qui tiendront des matchs de la Coupe du monde de soccer FIFA en 2026.