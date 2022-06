Butler et Brewer font le poids, curieux face-à-face

Le Québécois Steven Butler (29-3-1, 25 K.-O.) et le Néo-Brunswickois Brandon Brewer (25-2-1, 11 K.-O.) avaient rendez-vous sur la balance en vue du gala d’Eye of the Tiger (EOTTM), prévu ce jeudi, veille de la Saint-Jean-Baptiste, au Cabaret du Casino de Montréal.

Le Montréalais a fait osciller le pèse-personne à 159,2 lb, tandis que son rival a affiché un poids de 160 lb. La ceinture des poids moyens de la NABF sera à l'enjeu dans leur combat.

Voyez la pesée et le face-à-face, ci-dessus.

Le Montréalais d’adoption Erik Bazinyan et son opposant mexicain Marcelo Esteban Coceres ont respecté la limite de poids à la pesée tenue mercredi en prévision du gala d’Eye of the Tiger (EOTTM) qui aura lieu jeudi au Cabaret du Casino de Montréal.

En quête d’un 13e K.-O. en 14 sorties, Bazinyan (27-0-0, 21 K.-O.), qui défendra son titre NABF des super-moyens, a présenté un poids de 167,2 lb, comparativement à 167,6 lb pour Coceres (30-3-1, 16 K.-O.). Les deux hommes en découdront dans un duel de 10 rounds au maximum avec également sur la table la ceinture vacante de la NABA.

Également en action jeudi, Junior Ulysse (20-2-0, 11 K.-O.) a aussi respecté la limite, fixée ici à 140 lb. Il pesait 139 lb, comparativement à 137,4 lb pour son adversaire argentin Reuquen Facundo Arce (14-6-2, 7 K.-O.). Du côté des 154 lb, le Montréalais Artem Oganesyan (13-0-0, 11 K.-O.) a affiché un poids de 152,8 lb, contre 153,2 lb pour le Mexicain Dante Jardon (34-8-0, 25 K.-O.). Chez les femmes, la Canadienne Mary Spencer (5-0-0, 3 K.-O.) et sa rivale de l’Uruguay Chris Namus (25-7-0, 8 K.-O.) ont également réussi le processus obligatoire précédant le gala.

La chaîne TVA Sports diffusera l’événement d’EOTTM jeudi soir.