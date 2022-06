Le CF Montréal à une victoire de la finale

Le CF Montréal poursuit la défense de son titre de Champion canadien en visitant le Toronto FC au BMO Field, mercredi soir.

C’est déjà étrange que le champion en titre ait à affronter un autre club de la Major League Soccer (MLS) avant la finale, il faut en plus qu’il joue ce match à l’étranger.

On peut dire que Canada Soccer n’en est pas à une absurdité près, d’autant plus qu’il ne semble pas encore certain si la finale sera jouée en un match ou deux, même si toutes les autres rondes ont été disputées en une seule rencontre.

Autre détail pas si anodin que ça, l’effectif n’est que de 18 joueurs en uniforme plutôt que 20.

Lors de la ronde précédente, Montréal a défait Hamilton 3 à 0, et Toronto a vaincu Halifax 2 à 1.

Fierté

Pour les joueurs montréalais, il n’est pas question de céder un pouce aux Torontois, qui occupent le 12e rang dans l’Association Est de la MLS avec un seul point d’avance sur la 14e et dernière place.

Alistair Johnston, qui vit son premier match contre Toronto, a souligné à gros trait l’importance de cette rencontre pour la fierté collective.

«Pour les équipes de la MLS, que ce soit nous, les Whitecaps [Vancouver] ou Toronto, si on ne soulève pas ce trophée, à la fin de la saison ça sera perçu comme une tache.

«C’est notre premier match de rivalité de l’année, et c’est à Toronto. On connaît l’enjeu. On sait qu’il y a de la pression, mais c’est une belle occasion d’entrer de plein fouet dans la seconde moitié de la saison.»

Absents

Il y a encore évidemment plusieurs absents, dont Djordje Mihailovic et Kamal Miller, pendant que le statut de Mason Toye reste flou même s’il était sur le banc samedi dernier contre Austin.

«Comme il devait jouer avec la réserve et que ça n’a pas été possible, on lui a donné un petit bonbon pour qu’il se prépare à retrouver les sensations du terrain et qu’il reprenne sa routine», a expliqué Wilfried Nancy, lundi.

Pour le reste, il faudra voir qui remplira les trous laissés par Mihailovic et Miller. Samedi, c’était Matko Miljevic et Gabriele Corbo.

«Je crois que l’on a une des équipes les plus profondes de la ligue, alors même s’il nous manque un ou deux joueurs, je ne pense pas que ça va complètement changer notre façon de jouer, même si un joueur comme Djordje est difficile à remplacer», a insisté Johnston, qui a noté que la performance de samedi ne devait pas servir de baromètre.

«Il y avait plusieurs joueurs qui n’avaient pas joué une tonne de minutes cette saison et qui, surtout, n’avaient pas joué ensemble. Je m’attends à ce que l’accumulation des minutes corrige les choses.»

Des options

Les plus grandes chaussures à remplir sont évidemment celles de Mihailovic, qui sera absent environ un mois après s’être blessé au genou sur un tir pendant qu’il se remettait d’une blessure au pied.

Wilfried Nancy a indiqué qu’il avait plusieurs options sur la table, dont Miljevic, mais aussi Mason Toye. Tiens, tiens...

«Il y a plein de joueurs qui peuvent jouer à cette position. Un joueur comme Mason ou Sunusi [Ibrahim] peut jouer à cette position-là. Contre Austin, j’étais agacé au bout de 25 minutes parce que c’est une équipe qui joue très haut, mais qui trouve le temps de faire des courses en profondeur.

«On n’a pas eu beaucoup de courses en profondeur. Mason, s’il avait joué dans la position de Matko, naturellement il aurait fait ces courses.»

Nancy a par ailleurs confirmé que c’est bien James Pantemis qui obtiendrait le départ à Toronto. On va lui souhaiter une meilleure soirée que lors de son dernier départ au BMO Field, où il avait commis une erreur qui l’avait cloué sur le banc pour le reste de la saison 2021.