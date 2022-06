Juraj Slafkovsky «classé beaucoup trop haut»?

Shane Wright ou Juraj Slafkovsky? C'est la question qui est sur toutes les lèvres en vue du repêchage de la Ligue nationale de hockey qui aura lieu dans deux semaines.

Toutefois, selon Hockey Prospecting, un outil analytique développé par Byron Bader pour prédire les futures performances des espoirs de la LNH, il n'y a aucun débat à ce sujet.

En effet, selon son classement final, publié mardi, Wright trône au sommet alors que Slafkovsky se retrouve aussi loin qu'au... 16e rang!

Il est important de noter que ce n'est pas un classement classique d'un recruteur, mais plutôt un classement selon les chances des joueurs de s'établir dans le circuit Bettman et d'y devenir une vedette.

Il faut également ajouter que des formations de la LNH utilisent l'outil de Bader, ce qui le rend très crédible.

«Slafkovsky me rend vraiment nerveux et j'ai peur qu'il soit classé beaucoup trop haut, a écrit Bader. Il a le profil dans l'outil d'un joueur que tu prendrais en milieu de premier tour ou même vers la fin.

«Je ne peux tout simplement pas trouver de justification possible pour sélectionner Slafkovsky aussi haut qu'on le voit sur les listes. Je ne suis même pas capable d'en trouver pour le prendre top 10.

«Quand tu regardes les données de tous les joueurs qui ont un profil similaire à celui de Slafkovsky, il y en a très peu qui deviennent des vedettes et tu es mieux d'en avoir une au deuxième rang.»

Bader indique que les noms de Valeri Nichushkin et de Jesse Puljujarvi sont souvent mentionnés comme comparatifs et comme il le souligne, ces deux joueurs seraient certainement sélectionnés à des rangs similaires à celui où il place Slafkovsky si on refaisait les repêchages de 2013 et de 2016.

Pour lire le rapport complet de Byron Bader sur les 32 meilleurs espoirs selon son outil, c'est ici.

Voyez l'entretien d'Anthony Martineau avec Juraj Slafkovsky dans la vidéo ci-dessus.