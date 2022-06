Chase Claypool ne manque pas de confiance

À l’aube de sa troisième saison dans la NFL, le receveur de passes des Steelers de Pittsburgh Chase Claypool est persuadé qu’il sera l’un des meilleurs joueurs évoluant à sa position en 2022.

«Je sais pertinemment que je ne suis pas comme les autres gars de la NFL. Je sais que je suis un top 5. Je sais que je fais même partie du top-3 des receveurs», a-t-il déclaré lors de son passage à la baladodiffusion «I Am Athlete».

L’an dernier, le Canadien a attrapé 59 des 105 passes envoyées vers lui pour des gains de 860 verges et deux touchés. Il s’agit de statistiques moins bonnes que celles de sa première campagne dans le circuit Goodell.

Claypool aura toutefois un rôle beaucoup plus important dans l’attaque des Steelers en 2022, puisque le club de la Pennsylvanie a perdu les services des receveurs de passes JuJu Smith-Schuster et Ray-Ray McCloud via le marché des joueurs autonomes.

Le choix de deuxième tour (49e au total) du repêchage de 2020 ne sait cependant pas qui sera celui qui lui lancera le ballon. En effet, Kenny Pickett, Mitchell Trubisky et Mason Rudolph seront en compétition pendant le camp d’entraînement pour obtenir le poste de quart-arrière partant des Steelers.

Malgré cela, Claypool est convaincu que son équipe aspire aux grands honneurs et qu’elle n’est pas en reconstruction.

«Nous allons devoir reconstruire éventuellement, mais ce ne sera pas d’ici les 10 prochaines années», a affirmé le natif de la Colombie-Britannique.