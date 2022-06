Les Cataractes de Shawinigan en mode Coupe Memorial

Arrivés depuis samedi à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, les joueurs des Cataractes de Shawinigan se préparent avec excitation à leur premier match les séparant de la Coupe Memorial, qui se déroulera mardi soir.

Concentration, sérieux et fébrilité sont les meilleurs mots pour décrire l'ambiance qui règne chez les Cataractes, sans oublier le plaisir qui était perceptible lors de la pratique de samedi matin. Les joueurs étaient tous concentrés, mais l'esprit d'équipe positif et amusant se sentait même dans les estrades. Il suffisait d'une belle passe ou d'un but pour que les joueurs s'excitent et s'applaudissent.

La Coupe Memorial a aussi profité de la fin de semaine pour faire une entrée remarquée. Celle-ci est arrivée suspendue à un hélicoptère avant d'être déposée sur un navire. On a ensuite pu admirer le trophée centenaire de près lors d'une parade.

Les joueurs des Cataractes ont participé à la cérémonie en prenant place dans un autobus. Les hommes de Daniel Renaud étaient en feu et une énergie enlevante habitait le véhicule.

Le centre-ville de Saint-Jean est habillé aux couleurs de la Coupe, soit en bleu et en blanc. Au Container Village, plusieurs spectacles, activités et boutiques ajoutent de l'ambiance. Samedi soir, The Strumbellas était le groupe invité et plusieurs autres spectacles suivront au cours de la semaine.

Le tournoi s’amorce lundi avec un match opposant les Sea Dogs de Saint-Jean et les Bulldogs d'Hamilton. Le tour des Cataractes viendra mardi avec leur premier match contre les Oil Kings d'Edmonton.