José Abreu se porte à la défense de Tony La Russa

Récemment critiqué pour quelques décisions audacieuses, le gérant des White Sox de Chicago, Tony La Russa, a reçu un vote de confiance de son joueur de premier but José Abreu, dimanche.

Le 9 juin dernier, La Russa avait accordé un but sur balles intentionnel à Trea Turner qui a ensuite permis à Max Muncy de cogner un circuit de trois points pour les Dodgers de Los Angeles. Les partisans au Guaranteed Rate Field avaient alors fait part de leur mécontentement, certains scandant même quelques «Renvoyez Tony».

Mais pour Abreu, les critiques proviennent de gens qui ne comprennent pas totalement la situation dans laquelle se retrouve l’équipe, qui montrait un dossier de 31-33 avant d’affronter les Blue Jays de Toronto, lundi.

«[Les gens qui critiquent] ne sont pas dans le vestiaire, a lancé Abreu selon des propos rapportés par le site The Athletic. Ils ne savent pas à quel point nous sommes unis et bons. Tout le monde sait que nous avons subi de nombreuses blessures. Les gens ne savent pas ce que c’est de surmonter ces situations et d’être capable de jouer tous les jours. Ils ne le savent pas. Blâmer Tony, c’est facile.»

Abreu ne s’est pas contenté de défendre le gérant. Il l’a encensé, indiquant qu’il souhaitait que l'entraîneur d'expérience de 77 ans demeure à son poste.

«Nous soutenons tous Tony, car nous savons tous qu'en fin de compte, il est de notre responsabilité d'être performants sur le terrain. Ce n'est pas sa responsabilité.»

«Il est une bonne personne. Il respecte ses joueurs. Je ne veux pas dire qu’il est le meilleur gérant par respect pour les deux autres pour lesquels j’ai joué dans les ligues majeures. Mais je peux vous dire qu’en tant que personne et leader, il est tout ce que vous pouvez demander. Je suis content qu’il soit notre gérant.»