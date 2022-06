Andrei Kuzmenko choisit les Canucks

C’est finalement avec les Canucks de Vancouver qu’Andrei Kuzmenko a décidé de faire le saut dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le joueur russe de 26 ans a publié lundi une photo de lui en train de signer des papiers sur Instagram avec un maillot et une casquette de l’équipe de la Colombie-Britannique. À la droite de la photo, il a simplement écrit: «Allez les Canucks».

Plus tard, son agent Dan Milstein a confirmé l’information au site The Athletic. Les deux clans devront néanmoins attendre l’ouverture du marché des joueurs autonomes, le 13 juillet, pour annoncer le tout.

L’ailier gauche de 26 ans a véritablement éclos en 2021-2022 avec le SKA de Saint-Pétersbourg, dans la Ligue continentale de hockey (KHL). Il a totalisé 20 buts et 53 points en 45 parties, ajoutant sept filets et 14 points en 16 rencontres éliminatoires. Auparavant, il n’avait jamais obtenu plus de 18 buts ou 37 points en une saison.

Kuzmenko est par ailleurs un joueur très discipliné, lui qui n’a écopé que de 68 minutes de pénalité en 315 parties dans la KHL avec le CSKA de Moscou et le SKA.

Les Canucks étaient ainsi l’une des nombreuses équipes – jusqu’à 20 selon le réseau Sportsnet – qui avaient fait part de leur intérêt pour recruter l’attaquant. Parmi celles-ci, les Oilers d’Edmonton, les Golden Knights de Vegas, les Hurricanes de la Caroline et les Predators de Nashville auraient organisé des entrevues avec Kuzmenko.

Officiellement, les Canucks n’ont que neuf attaquants avec des ententes valides dans leur formation de la LNH, mais Brock Boeser, Matthew Highmore et Justin Dowling sont joueurs autonomes avec compensation.

Ils tenteront en 2022-2023 de participer aux séries éliminatoires pour la deuxième fois seulement en huit campagnes. Ils avaient été éliminés en sept parties au deuxième tour en 2019-2020 par les Knights après avoir battu le Wild du Minnesota (en ronde de qualification) et les Blues de St. Louis.