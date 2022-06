«Je peux marcher sur elle» - Leila Beaudoin

La boxeuse québécoise Leila Beaudoin s’en promet en vue de son combat du 23 juin contre la Française Amel Anouar, au Casino de Montréal.

Ce gala de boxe d’Eye of the Tiger Management, qui mettra aussi en vedette Steven Butler, Junior Ulysse et Erik Bazinyan, sera d’ailleurs présenté en direct à TVA Sports.

Anouar «a de bonnes qualités athlétiques, une belle défensive, tout ça, mais je pense vraiment que je peux marcher sur elle», a indiqué Beaudoin, dimanche, en entrevue à «Salut, Bonjour!».

Le gala, en général, risque d’être explosif, selon la boxeuse de 26 ans.

«C'est déjà "sold out" depuis un mois, un mois et demi, je pense que ça va être une grosse soirée», a-t-elle observé.

Beaudoin a également commenté, durant l’entretien, le scandale qui a secoué Boxe Canada il y a quelques semaines et qui a mené au départ de son directeur haute performance, Daniel Trépanier.

Elle a aussi offert des détails sur son entraînement en vue du combat du 23 juin.

Voyez l’entretien complet en vidéo principale.