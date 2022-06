Coupe Calder : Les «T-Birds» prennent les devants

Les tombeurs du Rocket de Laval, les Thunderbirds de Springfield, ont remporté le premier match de la finale de la Ligue américaine de hockey 5 à 4 en prolongation face aux Wolves de Chicago, dimanche.

Le défenseur Matthew Kessel a joué les héros en prolongation pour les visiteurs.

Les anciens du Canadien de Montréal Matthew Peca et Charlie Lindgren ont tous deux eu leur mot à dire dans le gain des leurs. Peca a inscrit un but et amassé deux mentions d’aide pendant la rencontre, tandis que Lindgren a repoussé 33 des 37 tirs dirigés vers lui.

Hugh McGing, Tommy Cross et Brady Lyle ont aussi touché la cible pour les «T-Birds».

Du côté du club-école des Hurricanes de la Caroline, Stefan Noesen et Jack Drury ont encore mené la charge avec un but et une mention d’aide chacun. David Gust et le vétéran de 521 parties dans la Ligue nationale de hockey Richard Panik ont complété la marque.

Les Thunderbirds tenteront de doubler leur avance dans la finale dès lundi, encore une fois à l’Allstate Arena.