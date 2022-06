Le gros ailier qui complètera Caufield et Suzuki?

C’est le sujet de plusieurs conversations tournant autour des Canadiens depuis quelques semaines : quel sera le choix de l’organisation lorsqu’elle s’amènera au podium pour parler en premier lors du repêchage le 7 juillet prochain au Centre Bell?

Est-ce qu’il s’agira du centre Shane Wright, l’espoir le mieux coté, ou est-ce que l’organisation tentera un risque avec le gros ailier slovaque Juraj Slafkovsky?

En tout cas, ce dernier serait heureux de porter les couleurs du CH et de jouer devant ses nombreux partisans passionnés.

«Ils aiment gagner et moi aussi, ce serait une bonne alliance», a-t-il indiqué à notre collègue Anthony Martineau lors du «combine» de la LNH, il y a quelques jours.

«Je suis prêt pour la LNH, je suis capable de jouer du bon hockey et de marquer quelques buts, être créatif. Je suis costaud et robuste aussi, je peux frapper», a expliqué l’ailier de 18 ans, qui se voit très bien compléter un trio à Montréal avec Nick Suzuki et Cole Caufield.

«Ce ne sont pas les plus gros, je peux être un gros ailier avec eux, à gauche ou à droite, qui leur donne la rondelle et qui marche des buts aussi!»

Voyez l’entretien en vidéo principale.