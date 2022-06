«Je suis prêt» - Steven Butler

Le Cabaret du Casino de Montréal sera hôte du choc opposant Steven Butler (29-3-1, 25 K.-O.) au Canadien Brandon Brewer (25-1-2, 11 K.-O.) pour le titre NABF des poids moyens, le 23 juin prochain.

Le gala de Eye of the Tiger Management (EOTTM) sera diffusé sur les ondes de TVA Sports.

«J’ai eu un camp de préparation très difficile et demandant. J’ai mis les bouchées doubles. Je suis dans ma meilleure forme physique et je suis prêt pour ce combat présenté devant mes fans», a laissé entendre le boxeur de passage dans les studios de TVA Sports, samedi en soirée.

Brandon Brewer représente un défi de taille pour le clan Butler par son style peu orthodoxe.

«Brewer peut se battre autant de la gauche que de la droite. Il a un style de boxe peu conventionnel. On a fait nos devoirs pour ne pas avoir de surprises lors du jour J», selon le Montréalais âgé de 26 ans.

La puissance, ce n’est pas tout

«J’ai amélioré ma défensive, chose que je négligeais en raison de ma puissance par le passé. J’essaie d’être plus mature et plus réfléchi plutôt que de tomber dans les émotions», a sagement soutenu Butler.

La motivation est au rendez-vous

«Je me bats pour ma famille. C’est ma motivation. Je continue également pour la relève. Je veux démontrer que dans les moments difficiles, il ne faut pas abandonner. Je veux devenir champion du monde.»

