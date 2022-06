Une boxeuse montréalaise se joint à GYM

Le Groupe Yvon Michel (GYM) a accordé vendredi un contrat à la boxeuse Caroline Veyre, qui a porté les couleurs canadiennes aux Jeux olympiques de Tokyo l’an passé.

La Montréalaise de 33 ans effectuera ses débuts professionnels à l’occasion d’un gala prévu le 29 juillet au Casino de Montréal, dans un duel préliminaire au choc opposant Kim Clavel à Yesenia Gomez. Médaillée d’or aux Jeux panaméricains 2013, elle évoluera dans les catégories plumes et super plumes (126 et 130 lb). Ses entraîneurs seront Danielle Bouchard et Stéphan Larouche.

«Nous avons suivi Caroline tout au long de son parcours amateur impressionnant et quand elle a manifesté l’intérêt d’entreprendre une carrière professionnelle, nous n’avons pas hésité un seul instant, a affirmé dans un communiqué le président de GYM, Yvon Michel. Le talent et les habiletés Caroline font l’unanimité, tandis que sa discipline, sa détermination et la qualité de son encadrement vont l’amener au sommet, nous en sommes convaincus.»

Durant son long parcours avec l’équipe nationale, Veyre affronté des adversaires de renom comme Katie Taylor, actuelle championne du monde unifiée des légers, Estelle Yoka Mossely, médaillée d’or olympique et actuelle championne du monde IBO, Mikaela Mayer, championne IBF et WBO des super plumes.