Terminé à Halle pour Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a été incapable de solutionner le service du Polonais Hubert Hurkacz en quart de finale du tournoi de tennis de Halle, en Allemagne, encaissant une défaite de 7-6 (2) et 7-6 (4), vendredi.

Le 12e joueur mondial a ainsi vaincu «FAA» pour une première fois en trois tentatives au sein de l’ATP. Il a vengé l’échec que l’athlète de l’unifolié lui avait infligé au premier tour de la même compétition sur gazon l’an dernier.

Aucun des deux hommes n’a réalisé un bris au cours de l’affrontement de 1 h 46 min. En fait, une seule chance a été recensée d’un côté ou de l’autre. Neuvième du circuit professionnel, Auger-Aliassime a remporté 76 points, un de plus que son opposant. Il a dominé 38 à 22 pour le total de coups gagnants, mais a commis 19 fautes directes contre 10 pour Hurkacz.

Le tournoi se veut en quelque sorte une préparation pour Wimbledon, troisième tournoi majeur de la saison.

Dabrowski tombe en double

Du côté féminin, en double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire, la Mexicaine Giuliana Olmos, ont baissé pavillon en deux manches de 6-3 et 7-5 dans leur demi-finale, à Berlin, contre la Française Alizé Cornet et la Suisse Jil Teichmann.

La paire comportant Dabrowski a perdu son service à cinq occasions, dont trois fois en première manche, mais aucun bris ne lui a fait plus mal que celui au 11e jeu de la deuxième manche. Les deux femmes ont ensuite vu leurs adversaires servir immédiatement pour le match, avec succès.

Une représentante de l’unifolié pourrait toujours enlever les honneurs de cette compétition, puisque Bianca Andreescu est toujours en lice, avec l’Allemande Sabine Lisicki. Elles disputeront leur match des demi-finales, samedi, contre la Tchèque Katerina Siniakova et l’Australienne Storm Sanders.