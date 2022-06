Passage à vide pour les Capitales

Les Capitales de Québec connaissent les pires moments de leur saison 2022, eux qui ont perdu un troisième match de suite pour la première fois de la campagne, vendredi à Augusta. Ils ont baissé pavillon 3 à 2 devant les Miners de Sussex County.

Malgré ce récent passage à vide, lors duquel ils ont aussi perdu cinq de leurs six derniers duels, les hommes du gérant Patrick Scalabrini possèdent toujours la meilleure fiche (22-8) de la Frontier League.

Dans le premier duel d’une série de trois contre les Miners, les frappeurs de la formation de la Belle Province se sont butés au lanceur John Baker. L’artilleur des favoris de la foule a réussi un match complet, où il a fait mordre la poussière à 14 adversaires. Il a seulement permis quatre coups sûrs et un but sur balles. Les deux points qu’il a accordés sont survenus à la suite de longues balles en solo, respectivement de T.J. White et Kyle Crowl, en septième manche.

Ces deux longues balles permettaient d’ailleurs aux visiteurs de prendre les devants 2 à 0, mais les Miners ont répliqué dès leur tour au bâton suivant. Martin Figueora a d’abord expulsé une offrande du lanceur Codie Paiva à l’extérieur des limites du terrain. Puis, quelques frappeurs plus tard, Cito Culver a réussi un double de deux points.

Cette frappe de Culver a d’ailleurs mis fin au match de Paiva, qui a été retiré après avoir été sur la butte pendant six manches et un tiers. Il a permis trois points sur quatre coups sûrs et deux buts sur balles.

Les Capitales termineront un voyage de 10 matchs à l’étranger, samedi et dimanche, toujours contre les Miners.