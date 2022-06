Lance Stroll vise un top 10 en qualifications

La bonne forme d’Aston Martin se confirme. Vendredi, au Grand Prix du Canada, Lance Stroll et Sebastian Vettel ont fait belle figure lors des première et deuxième séances d’essais libres, respectivement.

En début d’après-midi, Stroll a parcouru le circuit Gilles-Villeneuve en 1 min 15,877 s – exactement le même temps que Lewis Hamilton (Mercedes) – pour conclure en septième position.

Puis, plus tard, Vettel a grimpé en quatrième place en vertu d’un tour en 1:14,442, à seulement 315 millièmes de seconde du meneur Max Verstappen (Red Bull). Lointain 12e, Stroll (1:15,396) aurait bien pu améliorer son sort, mais il a été gêné lors de son tour lancé.

«Je pense qu’on était compétitif aujourd’hui, a lancé le Québécois, sous la pluie. Les deux séances étaient bien. On a eu du trafic pour le dernier tour lancé, alors on n’a pas eu l’opportunité d’améliorer le chrono, mais en général, on était compétitifs.»

Stroll, qui montre comme meilleur résultat sur l’île Notre-Dame une neuvième place (2017 et 2019), croit maintenant que ce niveau de performance peut se transposer en qualifications.

«On a montré la vitesse [vendredi], alors l’objectif est [d’atteindre le troisième segment des qualifications].»

Bonne évolution

Déjà, jeudi, le Montréalais se disait optimiste avec les récents résultats obtenus à l’aide de l’évolution majeure de la voiture introduite en Espagne.

«Je pense que c’est assurément dans la bonne direction, s’est-il réjoui. Ça nous donne plus d’opportunités d’ajuster la voiture à différents types de piste. Avec [l’ancienne voiture], on était très compétitifs sur des circuits comme à Miami, où on était en position pour marquer des points, et sur d’autres, on était vraiment loin. Maintenant, on est compétitifs sur des circuits comme Monaco et Bakou, deux types de pistes très différents. C’est encourageant pour toute l’équipe.»