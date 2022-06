La nouvelle équipe de Junior Ulysse

Près d'un an après son dernier combat, Junior Ulysse (20-2-0, 11 K.-O.) renouera avec l'action le 23 juin, au Cabaret du Casino de Montréal, dans un gala présenté par Eye of the Tiger Management.

Le boxeur de 33 ans a fait appel à de nouveaux entraîneurs dont le jeune Giuseppe Moffa pour ce combat de huit rounds face à l'Argentin Reuquen Cona Facundo Arce (14-6-2, 7 K.-O.).

Le gala qui mettra aussi en vedette Steven Butler (29-3-1, 25 K.-O.), Erik Bazinyan (27-0-0, 21 K.-O.) et Artem Oganesyan (13-0-0, 11 K.-O.) sera diffusé sur les ondes de TVA Sports.

Butler sera d'ailleurs confronté à Brandon Brewer, qui est le champion USNBC de la WBC chez les poids moyens.