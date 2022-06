Une soirée à oublier pour les Capitales

Les Boulders de New York semblent avoir le numéro des Capitales de Québec. Ils en ont fait voir de toutes les couleurs aux hommes de Patrick Scalabrini en l’emportant 17 à 6, jeudi à Pomona.

Pour la première fois cette saison, les «Caps» ont perdu une série. Ils avaient aussi baissé pavillon 6 à 1 mercredi.

Tout s’est écroulé en quatrième manche pour les visiteurs, alors qu'ils ont concédé sept points. Gian Martellini a couronné le travail de destruction des siens en cognant sa deuxième longue balle du match, permettant cette fois-ci à deux coureurs de faire le tour des sentiers.

Giovanni Garbella a été l’autre principal tortionnaire de l’équipe de la Vieille Capitale, lui qui a cogné quatre coups sûrs et produit autant de points.

Il va sans dire que les as lanceurs des Capitales ont connu de meilleures journées au travail. Michael Austin (3-1) a permis sept points sur neuf coups sûrs en trois petites manches. Stephen Knapp et Franklin Parra se sont aussi fait intimider par les cogneurs des Bouldeurs, accordant tous deux cinq points mérités.

Ryder Yakel (2-0) a inscrit la victoire à son dossier grâce à une performance parfaite de deux manches.

David Glaude a réussi un circuit de trois points en neuvième manche pour sauver l’honneur des siens.

Les Capitales n’auront pas le temps de se remettre de leurs émotions, eux qui amorceront une série de trois matchs à Sussex County des vendredi, contre les Miners.

Les cogneurs des Titans abattent les Aigles

À Ottawa, les Aigles de Trois-Rivières ont succombé à la force de frappe des Titans, s’inclinant 12 à 7.

Les favoris de la foule ont inscrit quatre points en cinquième manche, puis cinq en sixième manche, pour se défaire de leurs rivaux. Will Zimmerman et Jacob Sanford ont tous deux donné des maux de tête aux artilleurs des Aigles en produisant trois points sur deux coups sûrs.

Osman Gutiereez (0-1) a peiné en cinq manches de travail, lui qui a alloué sept points mérités et huit frappes en lieu sûr. Ses successeurs Carlo Graffeo et Josh Smith n’ont pas mieux fait, eux qui ont respectivement permis trois et deux points mérités en un tiers de manche.

Zac Westcott (5-0) n’a pas eu à être flamboyant pour mériter la victoire. Il a accordé un coup de circuit à Juan Kelly en quatrième manche et trois simples productifs en huitième.

Les Titans repartent ainsi avec les honneurs de cette série de trois rencontres après avoir gagné les deux derniers duels.