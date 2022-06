Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kev et Pat discutent de l’enquête sur Vince McMahon, de la situation contractuelle de Paige et de la suspension de Jeff Hardy.

Aussi, les deux animateurs reçoivent en entrevue la lutteuse Loue O’Farrell et le commentateur Marc Blondin. Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!

À écouter absolument.