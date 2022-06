Plusieurs Québécois avec Équipe Canada junior

Sept Québécois ont été invités par Hockey Canada à participer au camp d’entraînement estival de l’équipe junior, jeudi.

L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy, meilleur pointeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en 2021-2022, a reçu l’appel de son pays. L’attaquant du Phoenix de Sherbrooke sera accompagné de son coéquipier Tyson Hinds, un défenseur de 19 ans.

Les Remparts de Québec seront bien représentés avec le duo offensif de Zachary Bolduc et Nathan Gaucher. L’arrière Tristan Luneau (Olympiques de Gatineau) et les attaquants Zachary L’Heureux (Mooseheads de Halifax) et Justin Robidas (Foreurs de Val-d’Or) complètent la délégation québécoise pour ce camp, qui sera une préparation pour le Championnat du monde junior de 2022-2023, qui se tiendra à Halifax et à Moncton dès décembre.

Le joueur d’avant Riley Kidney, que le Tricolore a mis sous contrat au mois de mai, fait aussi partie des 44 invités du Canada. Tout comme Roy, le Néo-Écossais a rejoint le Rocket de Laval en séries éliminatoires.