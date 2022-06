Pas de rachat chez le CH cet été

Après avoir échangé le contrat de Shea Weber en retour d’Evgenii Dadonov, les Canadiens de Montréal demeurent pris à la gorge en ce qui a trait au plafond salarial. Du moins, pour la saison prochaine.

Malgré tout, le journaliste TVA Sports Renaud Lavoie exclut la possibilité d’un rachat de contrat cet été.

«À moins d’un changement de dernière seconde ou quelque chose que les Canadiens n’avaient pas vu venir, [ça n’arrivera pas], a-t-il indiqué lors d’une diffusion du balado La Dose de TVA Sports. Je te dirais que les chances que ça survienne sont extrêmement minces, ça ne dépasse même pas 5%.»

C’est donc dire que Drouin devrait être un membre du Tricolore au début de la saison 2022-2023.

«Je sais que les gens vont penser à lui, mais c’est sa dernière année de contrat et c’est un joueur qui est très talentueux, a rappelé Lavoie. Il est capable d’aider les Canadiens.»

Qui plus est, le Québécois pourrait servir de monnaie d’échange à la date limite des transactions si le CH n’est plus dans la course aux séries.

Drouin, 27 ans, écoulera la dernière saison d’un contrat d’une valeur annuelle moyenne de 5,5 millions $. Ennuyé par une blessure à un poignet, l’attaquant a récolté 20 points, dont six buts, en 34 matchs en 2021-2022.