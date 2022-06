Evgenii Dadonov: une carrière atypique

Obtenu par le Canadien de Montréal dans la transaction impliquant le contrat de Shea Weber jeudi, le Russe Evgenii Dadonov demeure un joueur de hockey au parcours atypique.

-Dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Dadonov compte 413 matchs d’expérience en saison régulière, mais seulement quatre en séries éliminatoires.

-Repêché au troisième tour par les Panthers de la Floride en 2007, Dadonov avait effectué un premier séjour dans la LNH entre avril 2010 et décembre 2012. Limité à 20 points en 55 parties dans le circuit Bettman, il avait surtout évolué dans la Ligue américaine, à Rochester, San Antonio et Charlotte, durant ce passage initial en Amérique du Nord.

-Entre 2012 et 2017, Dadonov a joué cinq saisons complètes dans la Ligue continentale de hockey (KHL), soit deux avec le HC Donbass et trois avec le SKA de Saint-Pétersbourg. Il a d’ailleurs remporté deux fois la Coupe Gagarine avec la formation de Saint-Pétersbourg, ayant joué notamment avec Artemi Panarin, Ilya Kovalchuk, Pavel Datsyuk et Vadim Shipachyov.

-Dadonov avait 28 ans au moment de revenir dans la LNH, à nouveau avec les Panthers, en 2017-2018. Il a d’ailleurs connu passablement de succès cette saison-là avec 65 points, dont 28 buts, en 74 matchs. Lors de la campagne suivante, le Russe a atteint un sommet de 70 points en 82 rencontres.

- Profitant de son statut de joueur autonome sans compensation, Dadonov a conclu un contrat de trois saisons pour un total de 15 millions $ avec les Sénateurs d’Ottawa, en octobre 2020. Après seulement 55 matchs à Ottawa, l’équipe l’a envoyé aux Golden Knights de Vegas, en juillet 2021, en retour du défenseur Nick Holden et d’un choix de troisième ronde.