Un match du Rocket à Laval le soir de la Fête nationale?

Si le Rocket de Laval accède à la finale de la Coupe Calder, il disputera un match de hockey à la Place Bell le soir du 24 juin, journée de la Fête nationale au Québec.

À la suite de la qualification des Wolves de Chicago pour le tour ultime tard mardi soir, la Ligue américaine (LAH) a dévoilé le calendrier de la finale qui restera le même, peu importe la formation représentant l’Association de l’Est; le Rocket devait en découdre avec les Thunderbirds de Springfield, mercredi, dans le septième duel de sa série du carré d’as.

S’il triomphe, le club-école du Canadien de Montréal visitera les Wolves dimanche après-midi et lundi soir à l’Allstate Arena de Rosemont, en Illinois, pour les deux premiers affrontements de la finale. Par la suite, les parties 3 à 5 seraient prévues à la Place Bell les 22, 24 et 25 juin. Ainsi, le quatrième choc de la confrontation aurait lieu un an jour pour jour après qu’Artturi Lehkonen eut enflammé les partisans du Tricolore avec son but décisif au Centre Bell en prolongation de la sixième rencontre de la série contre les Golden Knights de Vegas.

Les matchs 6 et 7 de la finale de la LAH se dérouleront les 28 et 29 juin, si nécessaire, sur la patinoire de la filiale des Hurricanes de la Caroline. Celle-ci a éliminé le Heat de Stockton en finale de l’Ouest, mardi.