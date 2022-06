Stéphane Robidas se joint au Phoenix

Après une seule saison à la barre des Cantonniers de Magog, dans la Ligue de développement du hockey M18 AAA, Stéphane Robidas se joindra au groupe d’entraîneurs du Phoenix de Sherbrooke.

Il fera ainsi partie de l’équipe dont il est actionnaire, en Estrie, où Stéphane Julien est l’entraîneur-chef. Il profite du départ de Jean-Christophe Poulin pour prendre le poste d’adjoint laissé vacant.

«Je suis vraiment excité d’avoir la chance de travailler avec Stéphane Julien et Jonathan Deschênes! Je suis heureux d’avoir la chance de partager mon expérience et de participer au développement des joueurs du Phoenix, a lancé Robidas, par voie de communiqué. Après avoir dirigé les Cantonniers la saison dernière, c’est une belle opportunité qui s’offre à moi de me retrouver derrière un banc d’une équipe de la LHJMQ.»

«Je suis très heureux d’ajouter Stéphane à mon équipe. C’est une chance de pouvoir compter sur un entraîneur avec l’expérience et la crédibilité de Stéphane, a exprimé Julien. Son expérience et son passé de joueur professionnel tout comme son poste de directeur du développement avec les Maple Leafs sont des atouts et nous emmèneront plus loin dans le développement de nos joueurs.»

Si ses compétences d’entraîneur sont encore à parfaire, nul doute que Robidas connaît bien le monde du hockey, lui qui a joué 937 duels, répartis sur 15 saisons, dans la Ligue nationale. Il a surtout porté l’uniforme des Stars de Dallas, mais aussi ceux du Canadien de Montréal, des Blackhawks de Chicago, des Ducks d’Anaheim et des Maple Leafs de Toronto.