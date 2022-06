Dans les coulisses de la conquête de 2001

Alex Tanguay se souvient très bien de la conquête de l'Avalanche en 2001.

Le Québécois a partagé de nombreux souvenirs avec Louis Jean lors d'une généreuse entrevue diffusée avant le premier match de la finale opposant le Lightning à l'Avalanche, mercredi.

«Le premier jour des séries éliminatoires, Raymond Bourque est arrivé avec une casquette noire. Il y avait 16 ''W'' sur la casquette pour 16 victoires. Il nous disait que c'était ça notre mission et c'est ce qu'on devait essayer de faire. Le but était de gagner la Coupe Stanley avec Raymond Bourque et non pas pour Raymond Bourque.»

L'objectif de permettre à l'ancienne légende des Bruins de soulever le précieux trophée avant de se retirer était devenu une source de motivation inépuisable.

«Quand tu gagnes une Coupe Stanley, on dirait que tu veux en gagner plus une autre. C'est tellement une satisfaction qui est incroyable. Pour certains joueurs, qui ont eu une longue carrière et qui veulent accomplir ça, ça met un désir. Cette adrénaline est comme une drogue.»

Malgré tout, le parcours n'a pas été de tout repos pour la formation du Colorado. Ils ont été privés des services de Peter Forsberg pendant une bonne partie des séries.

«Plusieurs joueurs étaient au restaurant avec Peter. Il ne se sentait pas bien. Il avait comme une certaine fièvre. On se lève le lendemain matin et Peter vient de se faire opérer pour se faire enlever la rate. Il ne sera pas là pour les deux prochaines séries. C'était un réveil pour notre équipe, mais on avait tellement de leadership.»

Même si cette édition de l'Avalanche pouvait compter sur plusieurs joueurs qui allaient éventuellement devenir des membres du Temple de la renommée, il y a un nom qui sortait du lot pour Alex Tanguay.

«Si tu me demandes le meilleur joueur de hockey avec qui j'ai joué, c'est Patrick Roy. Peut-être pas pour le talent, mais pour le côté compétiteur. Dans un match numéro sept, le gars que je veux dans mon équipe c'est Patrick. Il va se battre comme un enragé pour sortir avec la victoire. Il n'y a pas de prix pour lui pour gagner. Il veut gagner à tout prix. C'est un athlète extraordinaire.»

