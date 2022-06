Contrat historique pour Minkah Fitzpatrick

Les Steelers de Pittsburgh ont accordé mercredi une prolongation contractuelle de cinq ans au demi de sûreté Minkah Fitzpatrick, de sorte que celui-ci est devenu le joueur de sa position le mieux rémunéré dans l’histoire de la NFL.

Ainsi, d’après le réseau ESPN, Fitzpatrick touchera 18,4 millions $ annuellement, ce qui surpasse les 17,65 millions $ de Jamal Adams, des Seahawks de Seattle. Harrison Smith (Vikings du Minnesota) et Justin Simmons (Broncos de Denver) suivent à 16 millions $ et 15,25 millions $, respectivement.

«Minkah est l’un des meilleurs demis de la NFL. Quand nous avons transigé pour l’obtenir, nous savions qu’il allait être un élément fondamental de notre défense et on s’attend à ce que cela continue», a affirmé le directeur général des Steelers, Omar Khan, par voie de communiqué.

«Je suis très excité et quelque peu en état de choc. C’est une bénédiction et seulement le début. Je suis très reconnaissant et j’apprécie. Maintenant, je veux juste poursuivre le travail», a ajouté le joueur concerné.

Acquis des Dolphins de Miami en 2019, l’athlète de 25 ans a effectué 203 plaqués et 11 interceptions, en plus de rabattre 27 passes, depuis son arrivée en Pennsylvanie.