Un premier départ pour Karl Gélinas à TVA Sports

L’ancien lanceur québécois Karl Gélinas, qui a notamment joué pendant 13 saisons complètes avec les Capitales de Québec, vivra une grande première, ce mardi soir, alors qu’il servira d’analyste durant le match de baseball entre les Braves d’Atlanta et les Nationals de Washington, dès 19h, sur les ondes de TVA Sports.

Gélinas s’est dit «très excité», mardi matin, durant son passage au balado «Les buts remplis», dont il est un collaborateur régulier. Écoutez l'épisode de la semaine ici:

À 38 ans, l’ancien espoir des Angels a aussi confié avoir une pensée pour son père Marc qui, après sa propre carrière dans les filiales des Pirates de Pittsburgh, a également œuvré comme analyste de baseball à la télévision.

«Mon père a fait ça pendant huit ans et, plus jeune, je pouvais écouter les matchs jusqu’en septième manche et après il fallait aller se coucher parce qu’on avait de l’école, le lendemain, a raconté Gélinas. Ce sont des beaux souvenirs. J’étais assis dans le salon et j’entendais sa voix. J’envisageais de faire ça, un moment donné, dans ma vie, mais je n’imaginais pas que ça viendrait aussi rapidement après la fin de ma carrière de joueur.»

Gélinas, qui est aussi entraîneur pour les Diamants de Québec, dans la LBJEQ, et pour l’Académie de Baseball du Canada, a porté les couleurs des Capitals de 2007 à 2019 avant d’effectuer deux autres départs, la saison dernière, avec Équipe Québec dans la Ligue Frontière.