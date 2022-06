Ozzie Albies se fracture un pied

Au cœur d’une impressionnante série de succès, les Braves d’Atlanta ont perdu les services du joueur de deuxième but Ozzie Albies, lundi soir.

L’athlète de 25 ans s’est fracturé le pied gauche lors de son apparition au bâton en cinquième manche du duel contre les Nationals à Washington.

Albies est tombé au sol après avoir quitté le rectangle des frappeurs Il a ensuite lentement quitté le terrain sans aide, mais n’a pas été en mesure de mettre du poids sur sa jambe gauche lorsqu’il est arrivé près de l’abri.

«Je déteste ça pour Ozzie et je déteste ça pour nous, a indiqué le gérant Brian Snitker en conférence de presse après la partie. C’est de la malchance. Il sera éventuellement correct. Il est jeune et guérira rapidement. Je suis juste triste pour ce jeune, car il adore jouer au baseball et il est très important pour notre équipe.»

Jusqu’à maintenant en 2022, Albies a maintenu une moyenne au bâton de ,244 et a frappé huit coups de circuit en 242 présences à la plaque.

Les Braves ont tout de même remporté leur affrontement contre les Nationals au compte de 9 à 5. Ils ont ainsi prolongé leur série de victoires à 12 matchs.