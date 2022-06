«On n’a pas de pression» - Jean-François Houle

Le Rocket de Laval fera peut-être face à l’élimination pour une deuxième fois mercredi, mais pour l'entraineur-chef Jean-François Houle, la pression est passée du côté du camp adverse, chez les Thunderbirds de Springfield.

L’équipe lavalloise a connu un excellent «match de route» selon Houle lors du sixième match. Le Rocket l’a emporté 5 à 1 et tentera d’atteindre la première finale de la coupe Calder de son histoire lors du prochain duel.

«On est sur la route, on n’a pas de pression, a lancé le pilote après la rencontre de lundi. Ça va être la même chose pour le prochain match. On est content d’être ici. On va continuer de travailler, on va se présenter et avoir du plaisir à jouer au hockey.»

On ne sait toujours pas qui prendra la place de Jesse Ylönen dans l’alignement lors du match le plus important de la saison. La blessure de l’ailier finlandais pourrait contraindre Houle à délaisser la stratégie qui consiste à envoyer 11 attaquants et sept défenseurs dans la mêlée.

«J’aime jouer à sept défenseurs, a-t-il enchainé. Ça donne l’opportunité à nos meilleurs joueurs de voir plus de glace et tout le monde embarque vraiment [dans le match].

«Mais ça fait beaucoup de matchs en peu de jours. Il faudra qu’on gère notre énergie.»

Les vétérans Kevin Roy et Jean-Christophe Beaudin pourraient être envoyés dans la mêlée, tout comme les recrues Joshua Roy et Riley Kidney. Houle a soutenu qu’il était très confortable avec le groupe de joueurs en surplus à sa disposition.

«Nous avons eu des gars qui ont répondu à l’appel toute l’année. Des gars de Trois-Rivières ont bien fait, tout comme plusieurs joueurs qui ont été laissés de côté récemment. Nous nous sentons bien avec cela.»

La défense à l’honneur

Même si Cayden Primeau et Danick Martel ont connu des performances inspirées contre les «T-Birds», les plus grandes étoiles du Rocket dans cette série sont ses unités de désavantage numérique, qui n’ont jamais flanché en 29 occasions adverses.

«[L’entraineur adjoint] Martin Laperrière fait un travail incroyable comme instructeur sur le désavantage numérique, a louangé Houle, son collègue derrière le banc. On met beaucoup de bâtons dans les lignes de passe. Nos défenseurs bloquent beaucoup de tirs également.»

Cet effort défensif a été grandement apprécié par Primeau. Il n’a eu à se signaler que 31 fois lundi, le deuxième plus bas total depuis le début du tournoi printanier. Les Thunderbirds avaient tiré au moins 42 fois lors des trois derniers duels.

«Tout le monde est resté concentré défensivement, a constaté Primeau. On doit poursuivre sur cette voie et être prêt pour le prochain match.»