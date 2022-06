Nouvelle saison des 4 Chevaliers: c'est parti!

Les 4 Chevaliers, qui figurent dans la mémoire collective de bien des Québécois, ont entamé leur nouvelle saison.

Équipe de «fastpitch» versant dans l’humour, la troupe menée par Renaud Lefort a déjà offert des spectacles à Varennes, Sherbrooke, St-Nazaire (au Saguenay-Lac-Saint-Jean) et St-Augustin-de-Desmaures depuis le début du mois de juin.

Au-delà des victoires sur le terrain, Les 4 Chevaliers savourent pleinement leurs activités qui ont pu reprendre après une pause forcée durant la pandémie de COVID-19.

«On avait hâte de renouer avec la tournée, on a des spectacles à faire, mais après le show, c’est pratiquement aussi important de rester là afin de s’amuser et de rencontrer les gens», a fait valoir Lefort, mardi matin, durant son passage au balado Les buts remplis, propulsé par QUB Radio et TVA Sports. À écouter ici:

Au fil des matchs, l’équipe sert notamment à différents organismes qui profitent du passage des 4 Chevaliers pour compléter une levée de fonds. À titre d’exemple, une partie présentée le vendredi 10 juin au Stade Amédée-Roy, à Sherbrooke, a permis de récolter des sous pour le Fonds des millepattes, qui vient en aide aux familles d’enfants atteints de maladies rares.

«Quand il y a des enfants qui viennent te remercier, c’est un peu notre paie, c’est gratifiant», a témoigné Lefort.

- La tournée des 4 Chevaliers se poursuit tout l’été, jusqu’au mois de septembre. Prochains rendez-vous : le vendredi 17 juin à Sainte-Marie, en Beauce, puis le samedi 18 juin, à Lachute. Le calendrier complet est disponible au : www.les4chevaliers.com