Les Rams veulent toujours d'«OBJ»

Les Rams de Los Angeles souhaitent que le receveur de passes Odell Beckham fils porte de nouveau leur uniforme en 2022.

«Je pense que tout le monde aimerait renouer avec Odell le joueur, Odell la personne et Odell l’humain. Il a été incroyable pour nous et nous avons vraiment aimé l’avoir dans notre entourage», a déclaré le chef de l’exploitation Kevin Demoff, lors de son passage à l’une des baladodiffusions d'Athletic et tel que rapporté par le site NFL.com.

Les Rams ont offert un contrat d’un an à «OBJ» en novembre 2021, soit six jours après qu’il eut été libéré par les Browns de Cleveland. Le joueur vedette a amassé 305 verges et cinq touchés en huit parties de la saison régulière avec le club californien.

Beckham fils a également eu un rôle important à jouer dans le parcours éliminatoire des Rams, qui s’est conclu avec une victoire au Super Bowl.

«Toutes sortes de variables entrent en jeu dans le cas Odell, a ajouté Demoff. La seule variable qui n'a pas changé, c'est à quel point nous l'aimons et voulons qu'il soit ici. Je pense qu'il a exprimé sur les réseaux sociaux son désir d'être ici. Suis-je optimiste quant à la possibilité de conclure un accord? Oui. Est-ce que je pense qu'un Odell en bonne santé peut être un atout pour les 32 équipes de la NFL? Oui. Je me croise les doigts, ce serait formidable de le revoir.»

Pas avant longtemps?

Les Rams ont été l’une des équipes les plus dépensières de la NFL pendant la présente saison morte. Ils ont embauché les joueurs autonomes Bobby Wagner et Allen Robinson, et offert de lucratives prolongations de contrat à Matthew Stafford et Cooper Kupp. De plus, l’organisation de Los Angeles a modifié le contrat d’Aaron Donald pour en faire le joueur le mieux rémunéré du circuit parmi ceux n'évoluant pas au poste de quart-arrière.

Selon le site web spécialisé Over the Cap, les Rams auraient environ 7,6 millions $ disponibles sur leur masse salariale en vue de la prochaine campagne.

Beckham fils est joueur autonome, mais ne sera pas en mesure de jouer avant la fin de la saison régulière 2022. Le receveur se remet d’une déchirure ligamentaire au genou subie lors du dernier Super Bowl.

«Odell sera seulement de retour plus tard dans l'année, en raison de sa remise en forme. Je pense juste que le sentiment d'urgence, à la fois de son côté et probablement de notre côté et peut-être d'autres équipes, n’est pas très imposant présentement», a affirmé le chef de l’exploitation des Rams.

Si on lit entre les lignes, il semble que la stratégie du club concernant «OBJ» est d’attendre qu’il soit prêt à revenir au jeu pour lui offrir un contrat, tout en espérant qu’il ne s’entende pas avec l’une des 31 autres formations de la NFL d’ici là.