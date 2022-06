Kristopher Letang est la priorité des Penguins

S’il n’en tient qu’aux Penguins de Pittsburgh, le défenseur Kristopher Letang sera de retour avec l’équipe la saison prochaine.

Selon ce qu’a indiqué The Athletic mardi, l’organisation de la Pennsylvanie souhaite accorder un contrat de plusieurs saisons au vétéran de 35 ans. «Plus d'une douzaine de membres du personnel des Penguins et de la LNH» ont parlé au média sous le couvert de l'anonymat.

Letang a complété une entente de huit ans et de 58 millions $ en 2021-2022 et sera admissible à l’autonomie complète sans un nouveau pacte conclu avec les «Pens» d’ici l’ouverture du marché, le 13 juillet.

«Les discussions entre les Penguins et les représentants de Letang et de (Evgeny) Malkin sont en cours, mais la direction veut savoir combien coûtera Letang avant de se tourner plus sérieusement vers Malkin», rapporte le journaliste Rob Rossi.

Letang a récolté 10 buts et 58 mentions d’aide pour 68 points en 78 rencontres pendant le dernier calendrier régulier, tout en conservant un différentiel de +20.

En séries, il a ajouté quatre points en sept duels face aux Rangers de New York au premier tour.

Malkin a passé toute sa carrière avec les Penguins et a remporté trois fois la coupe Stanley.

Toujours selon Rossi, le groupe de propriétaires, Fenway Sports Groupe, veut s'assurer de mettre sous contrat les deux athlètes afin de s'assurer que Sidney Crosby terminera sa carrière avec l'organisation. Les trois hommes ont passé les 16 dernières campagnes avec l'organisation.