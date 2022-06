Deshaun Watson veut tourner la page

Toujours pris au centre d’un scandale d’inconduites sexuelles, où il fait face à plus d’une vingtaine de poursuites, le quart-arrière Deshaun Watson semble n’avoir qu’une envie : tourner la page.

Cette possibilité semble toutefois encore loin pour le pivot, transigé des Texans de Houston aux Browns de Cleveland lors de la plus récente saison morte. Mardi, il s’est adressé aux médias pour la première fois depuis le 25 mars, date à laquelle il avait nié toutes les allégations et indiqué qu'il n'avait «aucun regret».

Watson a d’ailleurs réitéré qu’il n’avait rien à se reprocher dans ce dossier.

«Comme je l’ai dit, je n’ai jamais agressé qui que ce soit, je n’ai jamais harcelé qui que ce soit, je n’ai jamais manqué de respect envers qui que ce soit et je n’ai jamais forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit», a mentionné Watson.

«Je veux simplement blanchir mon nom pour que je puisse retourner dans un environnement où je suis confortable, soit d’être dans la communauté et de pouvoir aider les gens, de pouvoir être un modèle, mais aussi de pouvoir être sur le terrain et aider mon équipe à gagner des matchs de football. C’est ce sur quoi je me concentre.»

Watson s’est d’ailleurs dit prêt à répondre à tous ceux qui souhaiteraient lui parler de cette situation, que ce soit la NFL, qu’il a rencontrée il y a quelques semaines, ou encore ses coéquipiers.

«J’ai fait tout ce que [la NFL] m’a demandé, a lancé Watson. J’ai répondu à toutes leurs questions de manière honnête. J’ai passé plusieurs heures avec les gens qu’ils ont amenés et c’est tout ce que je peux faire : être honnête et leur dire ce qui s’est passé.

«Je reste moi-même. Je me présente [dans le vestiaire] la tête haute et si l’un des gars a une question ou des préoccupations à ce sujet, ils peuvent venir à mon casier et me poser leurs questions. Depuis que je suis arrivé ici, depuis le jour un, [mes coéquipiers] m’ont soutenu. Certains avaient des questions et j’ai répondu honnêtement, mais outre ça, nous travaillons fort pour être la meilleure équipe possible. Nous avons beaucoup de plaisir à faire connaissance, particulièrement lors du voyage aux Bahamas.»

Peu importe l’issue des poursuites en justice, Watson pourrait tout de même être suspendu par la NFL si cette dernière le juge nécessaire.