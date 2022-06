Ça passe difficilement pour Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a réussi un bris-clé au sixième jeu de la manche décisive pour signer un gain de 6-3, 5-7 et 6-3 face à l’Américain Marcos Giron, mardi, dans un match de premier tour au tournoi de Halle, en Allemagne.

La quatrième tête de série de la compétition a eu besoin de 2 h 12 min pour venir à bout de la 60e raquette du circuit de l’ATP. Elle a bénéficié de trois chances de briser et a capitalisé sur la deuxième pour prendre une avance de 4-2 au dernier set et ne plus regarder en arrière.

Auger-Aliassime a claqué 11 des 12 as de ce duel sur gazon. Sur les deuxièmes services, il a eu le dessus 56 % du temps. En de telles circonstances, Giron a gagné seulement 46 % des points. Le perdant a réalisé trois bris, mais en a accordé cinq au joueur de l’unifolié.

Le neuvième joueur au monde affrontera au deuxième tour un autre athlète des États-Unis, soit Mackenzie McDonald (53e).

Marino fait suer la favorite

Au tournoi de Birmingham, en Grande-Bretagne, la Britanno-Colombienne Rebecca Marino a livré une belle bataille à la favorite et 16e joueuse de la WTA, la Lettone Jelena Ostapenko, mais celle-ci s’est sauvée avec un gain de 6-2, 5-7 et 6-3 dans un duel de premier tour ayant duré deux heures.

Pourtant, la Canadienne a dominé 9-6 pour le total d’as et a commis cinq doubles fautes, soit la moitié de son opposante. Cependant, Ostapenko a remporté 81,0 % des points disputés sur son service initial; Marino a gagné 67,5 % des points quand elle avait les premières balles en main. Elle a également concédé sept bris.

Andreescu gagne en double

Du côté de Berlin, l’Ontarienne Bianca Andreescu a remporté son premier match de double féminin aux côtés de l’Allemande Sabine Lisicki. Le duo a défait les Chinoises Yang Zhaoxuan et Xu Yifan 7-5 et 6-4. Son prochain défi sera incarné par l’Américaine Asia Muhammad et la Japonaise Ena Shibahara.

En simple, Andreescu croisera le fer avec la quatrième favorite, la Tchèque Karolina Pliskova, au deuxième tour, mercredi.