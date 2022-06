Six joueurs qui pourraient changer d’adresse

Publié aujourd'hui à 09h39

Mis à jouraujourd'hui à 09h39

Avec la saison qui a débuté avec quelques jours de retard, la date limite des transactions a aussi été repoussée et ce sera le 2 août, au lieu du traditionnel 31 juillet. On sait déjà que les A’s d’Oakland et les Reds de Cincinnati devraient continuer leur vente de feu respective, mais d’autres joueurs intéressants pourraient aussi changer d’adresse.

1- Luis Castillo – Lanceur partant- Cincinnati

S’il n’avait pas été blessé pendant le camp d’entrainement, il aurait peut-être déjà changé d’uniforme. Le grand droitier de 29 ans possède un des meilleurs changements de vitesse du baseball majeur, mais manque parfois de constance. Il gagne un peu plus de 7 millions $ cette année et est admissible à l’arbitrage l’an prochain. Les Reds sont prêts à appuyer sur la gâchette, mais le prix demandé semble élevé du fait que Castillo ne sera pas agent libre avant 2024.

Chance d’être échangé 7/10

2- Willson Contreras – Receveur- Cubs de Chicago

Après le grand ménage de l’an passé, il ne reste plus beaucoup de joueurs importants de l’édition championne de 2016. Et à moins d’une grosse surprise, Contreras devrait être le prochain à quitter. Même si ce dernier a démontré de l’intérêt pour rester dans la Ville des vents, les Cubs n’ont pas vraiment intérêt à le signer, même s’il connait une très bonne saison. Ça ne ferait aucun sens de donner un contrat à long terme à un joueur de 30 ans, et un receveur par surcroit, en pleine reconstruction. Beaucoup d’équipes vont lever la main pour s’améliorer derrière le marbre, mais qui sera prêt à payer le gros prix pour peut-être seulement trois ou quatre mois de baseball?

Chance d’être échangé 8/10

3- Frankie Montas – Lanceur Partant – A’s d’Oakland

Le droitier de 29 ans Frankie Montas, est un excellent lanceur, mais il ne reçoit pas toute la reconnaissance voulue pour deux raisons. Premièrement, parce qu’il évolue dans un petit marché du baseball majeur devant des foules minuscules. Deuxièmement, parce qu’il a été suspendu pour 80 match dans les dernières années pour usage de produits dopants. Ce n’est pas beaucoup 80 matchs, mais ça laisse certainement une note négative à votre dossier pour le reste de votre carrière. Les A’s n’obtiendront probablement pas la pleine valeur pour Montas, mais après Manaea, Bassitt et Chapman durant les derniers mois, Montas est le prochaine sur la liste

Chance d’être échangé 7/10

4- Andrew Benintendi – Voltigeur – Royals de Kansas City

Il fût un temps à Boston où l’on pensait qu’Andrew Benintendi allait devenir une super vedette. Mais son étoile a vraiment pali et même une transaction à Kansas City n’a pu vraiment relancer sa carrière. Le voltigeur de 27 ans peut certainement être un joueur utile lorsqu’il est en santé, comme le démontre sa moyenne supérieur à ,300 cette année, mais peut-être pas un joueur d’impact en raison de son manque puissance. Les Royals ont l’une des pires fiches du baseball majeur et Benintendi sera joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, alors les chances qu’il quitte sont très élevées.

Chance d’être échangé : 8/10

5- Josh Bell – Premier but, voltigeur- Nationals de Washington

Lorsque Josh Bell est passé des Pirates aux Nationals en vue de la saison 2021, on espérait qu’il puisse donner un second souffle à une équipe vieillissante. Malheureusement pour Bell, les Nationals n’ont pas connu beaucoup de succès, si bien que Trea Turner et Max Scherzer ont été transigé aux Dodgers de Los Angeles. Même s’il a connu une saison très appréciable en 2021 avec 27 circuits et 88 points produits, Bell s’est retrouvé avec une équipe sans âme, qui amorçait sa reconstruction. Comme il aura 30 ans au mois d’août et qu’il sera agent libre à la fin de la saison, il est à peu près certain que Bell sera échangé. Il faut dire que même s’il n’est pas une vedette, les joueurs comme Bell sont assez rares puisqu’il peut jouer à plusieurs positions et est un frappeur ambidextre.

Chance d’être échangé : 9/10

6- Juan Soto – Voltigeur – Nationals de Washington

Il n’a que 23 ans et est un des meilleurs frappeurs gauchers du baseball majeur. Alors pourquoi les Nationals voudraient l’échanger ? C’est une bonne question, mais il semblerait les têtes dirigeantes en ont parlé, même que le directeur général de l’équipe Mike Rizzo a dû démentir les rumeurs. Dans le cas de Soto, il ne sera pas joueur autonome sans compensation avant 2025, mais les Nationals pensent qu’ils ne seront jamais en mesure de retenir ses services, puisqu’il pourrait devenir le premier joueur de 50 millions $ par saison dans le baseball majeur. Alors peut-être qu’il serait mieux de demander la lune tout de suite, pendant qu’il est sous contrat à prix abordable. Je pense que les chances sont très minces qu’il soit transigé, mais ce n’est pas quelque chose d’impossible.

Chance d’être échangé : 3/10